Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС разделилась: некоторые эксперты остались на станции

18:15 Источник: Интерфакс

Четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области, передал корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, эти эксперты МАГАТЭ провели на территории станции около четырех часов. При этом генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил при общении с жителями Энергодара, что "часть экспертов остаётся".

Сам Гросси покинул АЭС. Перед этим он обратился к оставшимся на территории экспертам, поблагодарив за мужество и пожелав хорошей работы.