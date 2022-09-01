Наполнение ПХГ в Европе не гарантирует успешного прохождения зимы - "Газпром"

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Даже близкие к максимальным запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода, уверены в «Газпроме».

«При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода», — сказано в сообщении холдинга. Так, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением в осенне-зимний период лишь в течение двух месяцев из шести, отметили в «Газпроме».