0
0
66
НОВОСТИ

Наполнение ПХГ в Европе не гарантирует успешного прохождения зимы - "Газпром"

18:50 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Даже близкие к максимальным запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода, уверены в «Газпроме».

«При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода», — сказано в сообщении холдинга. Так, объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением в осенне-зимний период лишь в течение двух месяцев из шести, отметили в «Газпроме».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 01.09.2022
Россия хочет заслушать сообщение директора МАГАТЭ на Совбезе ООН
0
131
18:15 01.09.2022
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС разделилась: некоторые эксперты остались на станции
0
240
17:47 01.09.2022
МАГАТЭ оставит представителей на Запорожской АЭС — Гросси
0
208
17:40 01.09.2022
РФ прекратит поставлять нефть странам, которые введут ограничения на цену ее нефти — Новак
0
251
17:12 01.09.2022
РФ должна быть лидером по ключевым направлениям в науке — Путин
0
221
17:00 01.09.2022
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в ЛНР не идет - посол
0
283
16:32 01.09.2022
Эрдоган обвинил ЕСПЧ в вынесении политически мотивированных решений
0
281
16:12 01.09.2022
На Украине зреет конфликт между военными и президентом — Лукашенко
0
441
16:00 01.09.2022
Почти половина жителей Польши поддерживает требование репараций от Германии — опрос
0
304
15:48 01.09.2022
Герман Греф: Аналогов Хорошколы нет нигде в мире
0
340

Возврат к списку