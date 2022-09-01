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Россия хочет заслушать сообщение директора МАГАТЭ на Совбезе ООН

19:10 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва запросила проведение 6 сентября заседания Совета Безопасности ООН в связи с продолжающимися обстрелами Киевом Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН, — отметил Полянский в своем телеграм-канале. — На нем мы также предлагаем заслушать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша».

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