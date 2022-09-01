ФСБ и Минобороны РФ пока не дают разрешение за запуск поездов из Крыма в Северную Таврию
20:40 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По железнодорожным перевозкам пока по требованиям безопасности коллеги из ФСБ, из Минобороны добро не дают. Артиллерия на участках достает. Им же [украинской стороне] без разницы, кто едет: гражданские, дети — могут попытаться нанести удар», — сказал Аксенов, отметив, что говорить о возможности запуска пассажирских поездов возможно после того, как железная дорога окажется в безопасной зоне.
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