ФСБ и Минобороны РФ пока не дают разрешение за запуск поездов из Крыма в Северную Таврию

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожное сообщение Крыма с Херсоном и Мелитополем пока невозможно из-за риска обстрелов, но перспектива его открытия сохраняется, сообщил в интервью региональному крымскотатарскому телеканалу «Миллет» глава Крыма Сергей Аксенов.

«По железнодорожным перевозкам пока по требованиям безопасности коллеги из ФСБ, из Минобороны добро не дают. Артиллерия на участках достает. Им же [украинской стороне] без разницы, кто едет: гражданские, дети — могут попытаться нанести удар», — сказал Аксенов, отметив, что говорить о возможности запуска пассажирских поездов возможно после того, как железная дорога окажется в безопасной зоне.