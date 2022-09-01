В День знаний более 13 тысяч детей сотрудников Сбера пошли в первый класс

21:07

Сбер — один из крупнейших российских работодателей, в компании работает свыше 280 тыс. человек. Для Сбера День знаний — один из самых значимых праздников в году, поскольку практически у каждого второго сотрудника есть дети — учащиеся школ, вузов или колледжей.

В 2022 году по всей стране в 1-й класс пошло более 13 тыс. детей сотрудников Сбера. Всего в семьях «сберовцев» воспитывается более 100 тыс. школьников.

Развитие детско-родительских отношений — один из приоритетов в корпоративной культуре банка. Программа «С заботой о семье» аккумулирует множество различных образовательных и коммуникационных проектов, а также развивающих семейных активностей. Ключевой фокус — развитие родительских навыков сотрудников: на постоянной основе для них доступны такие обучающие программы как «Теория привязанности», «Мотивация подростков», «Позитивное родительство» и другие.

Сбер также заботится о развитии детей сотрудников: так, ежегодно для них проводятся дни открытых дверей в офисах банка, для детей старшего возраста проходят «Образовательные среды» — встречи с представителями ведущих вузов страны и профориентационное мероприятие «День открытых перспектив». А все дети от 0 до 17 лет получают «умные» новогодние подарки, которые создаются специально для детей сотрудников Сбербанка.