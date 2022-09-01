Лаврова и Кулебу пригласили на заседание СБ ООН 22 сентября

22:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будут приглашены на заседание органа 22 сентября, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Об этом заявил в четверг постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. Франция в сентябре председательствует в Совете Безопасности всемирной организации.

«Это министерская встреча, так что все министры [иностранных дел] стран — членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр также будет приглашен», — сказал он.