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НОВОСТИ

Лаврова и Кулебу пригласили на заседание СБ ООН 22 сентября

22:55 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будут приглашены на заседание органа 22 сентября, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Украины. Об этом заявил в четверг постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. Франция в сентябре председательствует в Совете Безопасности всемирной организации.

«Это министерская встреча, так что все министры [иностранных дел] стран — членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр также будет приглашен», — сказал он.

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