09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Запорожской АЭС описали ситуацию на станции генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и рассказали, откуда по ней ведется огонь. Об этом сообщил в пятницу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Вчера сотрудники атомной станции прекратили бояться. Они начали рассказывать Гросси, откуда летит (выпускаются снаряды по АЭС — прим. ТАСС) и что происходит», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В четверг Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором смогла добраться до Запорожской АЭС. По словам Гросси, международные инспекторы смогли получить ключевые данные о ситуации на станции, но продолжат работу, так как много вопросов требуют более детального обсуждения. Агентство, как заявил его гендиректор, организует постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Он также пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция, которые вручили ему обращение с призывом остановить украинские провокации в отношении АЭС.

К настоящему моменту освобождено около 72-73% территории Запорожской области. Под контролем Вооруженных сил Украины остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона. Функцию областного центра выполняет Мелитополь. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают освобожденные города, в том числе Мелитополь, Энергодар, территорию Запорожской АЭС.