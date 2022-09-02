Сотрудники Запорожской АЭС рассказали Гросси, откуда ведутся обстрелы станции — Рогов
09:05 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Запорожской АЭС описали ситуацию на станции генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и рассказали, откуда по ней ведется огонь. Об этом сообщил в пятницу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Вчера сотрудники атомной станции прекратили бояться. Они начали рассказывать Гросси, откуда летит (выпускаются снаряды по АЭС — прим. ТАСС) и что происходит», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
В четверг Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором смогла добраться до Запорожской АЭС. По словам Гросси, международные инспекторы смогли получить ключевые данные о ситуации на станции, но продолжат работу, так как много вопросов требуют более детального обсуждения. Агентство, как заявил его гендиректор, организует постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Он также пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция, которые вручили ему обращение с призывом остановить украинские провокации в отношении АЭС.
К настоящему моменту освобождено около 72-73% территории Запорожской области. Под контролем Вооруженных сил Украины остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона. Функцию областного центра выполняет Мелитополь. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают освобожденные города, в том числе Мелитополь, Энергодар, территорию Запорожской АЭС.
НОВОСТИ
- 09:48 02.09.2022
- Часть российских отелей могут быть переформатированы в апартаменты и проданы, считают в Сбербанке
- 09:38 02.09.2022
- Обвала цен на квартиры в новостройках в России не будет, считают в Сбербанке
- 09:32 02.09.2022
- В Литве русский язык как второй иностранный выбирают 75% учащихся
- 09:20 02.09.2022
- В Аргентине пытались убить вице-президента страны
- 09:12 02.09.2022
- Объем кредитования застройщиков жилья Сбером за 8 месяцев года вырос в 1,5 раза
- 09:00 02.09.2022
- Около пяти мощных взрывов произошли в Мелитополе
- 22:55 01.09.2022
- Лаврова и Кулебу пригласили на заседание СБ ООН 22 сентября
- 21:07 01.09.2022
- В День знаний более 13 тысяч детей сотрудников Сбера пошли в первый класс
- 20:40 01.09.2022
- ФСБ и Минобороны РФ пока не дают разрешение за запуск поездов из Крыма в Северную Таврию
- 20:31 01.09.2022
- МАГАТЭ устанавливает на ЗАЭС постоянное присутствие - Гросси
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать