В Литве русский язык как второй иностранный выбирают 75% учащихся

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русский язык как второй иностранный в общеобразовательных школах Литвы, в которых преподавание идет на литовском и польском языках, выбирают для изучения три четверти школьников. Об этом в пятницу в эфире национального радио Эл-эр-тэ сообщил заместитель министра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс.

«Из предлагаемых для изучения в качестве второго иностранного 75% учащихся выбирают русский язык», — сказал он.

По словам замминистра, этот процент постепенно уменьшается. «Однако темпы не столь высокие, чтобы можно было предположить, что через пять лет этот показатель уменьшится до 50%», — отметил Скауджюс.

На фоне событий на Украине глава министерства Юргита Шюгждинене заявила, что ведомство намерено отказаться от преподавания в школах русского языка как второго иностранного по выбору учащихся. Изменения коснулись бы государственных школ, в которых преподавание идет на литовском и польском языках. В них русский язык не входит в обязательную программу, но его можно выбрать как второй иностранный из предлагаемых учебным заведением.