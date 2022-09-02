Обвала цен на квартиры в новостройках в России не будет, считают в Сбербанке

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Рост цен на квартиры в новостройках в России минимизируется, считает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, в банке ориентируются на то, что рост цен на новостройки, который был заметен в 2020-2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья зафиксируется примерно на действующем уровне минимум до начала 2023 года.

Попов заявил РИА Новости, что по результатам первой половины года в Сбере видят небольшое, менее 10%, падение стоимости жилья, однако это не свидетельствует об обвале на рынке жилья. "Не исключено, что ключевая ставка и дальше будет снижаться, а это в свою очередь поможет экономике девелоперских проектов и сделает более доступной ипотеку для населения, - говорит Попов. - При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу "стабильных" прогнозов, без поводов для паники".