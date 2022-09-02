ВСУ вечером, после инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, продолжили обстрел Энергодара — ВГА

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три огневых удара по территории Энергодара вечером в четверг после того, как большая часть миссии МАГАТЭ покинула его территорию. Во время нахождения специалистов на Запорожской АЭС боевики обстреляли ТЭС и паромную переправу, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга в пятницу в эфире телеканала «Россия-24».

«Вчера, уже во время приезда и нахождения миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной станции, во время рабочего визита, украинские ВСУ нанесли удар по тепловой электростанции, два непосредственно удара по паромной переправе, которая тоже находится на территории ТЭС <…>. Вечером, уже после отъезда миссии МАГАТЭ, <…> было нанесено еще три огневых поражения по территории города», — сказал он.

«На данный момент в городе относительно спокойно», — добавил Волга.