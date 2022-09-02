0
0
167
НОВОСТИ

ВСУ вечером, после инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, продолжили обстрел Энергодара — ВГА

10:05 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три огневых удара по территории Энергодара вечером в четверг после того, как большая часть миссии МАГАТЭ покинула его территорию. Во время нахождения специалистов на Запорожской АЭС боевики обстреляли ТЭС и паромную переправу, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга в пятницу в эфире телеканала «Россия-24».

«Вчера, уже во время приезда и нахождения миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной станции, во время рабочего визита, украинские ВСУ нанесли удар по тепловой электростанции, два непосредственно удара по паромной переправе, которая тоже находится на территории ТЭС <…>. Вечером, уже после отъезда миссии МАГАТЭ, <…> было нанесено еще три огневых поражения по территории города», — сказал он.

«На данный момент в городе относительно спокойно», — добавил Волга.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:20 02.09.2022
Массовые беспорядки могут произойти в 101 стране на фоне экономических проблем — доклад
0
1
11:05 02.09.2022
Персонал Запорожской АЭС попросил МАГАТЭ обеспечить им безопасность — Рогов
0
47
11:00 02.09.2022
Деятельность «Гринпис» и WWF в России вызывает вопросы — спецпредставитель президента РФ
0
62
10:32 02.09.2022
Россияне стали тратить на покупки в онлайне в среднем на 12% меньше - исследование
0
103
10:20 02.09.2022
Валютные счета россиян с привязкой к курсу фактически стали рублевыми - ЦБ РФ
0
139
10:00 02.09.2022
Участника штурма Капитолия приговорили к 10 годам тюремного заключения — ТВ
0
146
09:48 02.09.2022
Часть российских отелей могут быть переформатированы в апартаменты и проданы, считают в Сбербанке
0
182
09:38 02.09.2022
Обвала цен на квартиры в новостройках в России не будет, считают в Сбербанке
0
198
09:32 02.09.2022
В Литве русский язык как второй иностранный выбирают 75% учащихся
0
188
09:20 02.09.2022
В Аргентине пытались убить вице-президента страны
0
197

Возврат к списку