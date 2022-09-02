Персонал Запорожской АЭС попросил МАГАТЭ обеспечить им безопасность — Рогов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Запорожской АЭС рассказали членам миссии МАГАТЭ, которые побывали на станции в четверг, правду об обстрелах с украинской стороны и попросили обеспечить безопасность их работы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Персонал, который юридически до сих пор подчиняется украинскому „Энергоатому“, перестал бояться и начал говорить правду, рассказывать об обстрелах, которые ведутся со стороны Украины, о том беспределе, который творят, о том ядерном терроризме, который творит режим [президента Украины Владимира] Зеленского. И начали обращаться к господину [главе МАГАТЭ Рафаэлю] Гросси и членам миссии с требованиями, с просьбами обеспечить безопасность их работы», — сказал он.