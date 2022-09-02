0
0
47
НОВОСТИ

Персонал Запорожской АЭС попросил МАГАТЭ обеспечить им безопасность — Рогов

11:05 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Запорожской АЭС рассказали членам миссии МАГАТЭ, которые побывали на станции в четверг, правду об обстрелах с украинской стороны и попросили обеспечить безопасность их работы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Персонал, который юридически до сих пор подчиняется украинскому „Энергоатому“, перестал бояться и начал говорить правду, рассказывать об обстрелах, которые ведутся со стороны Украины, о том беспределе, который творят, о том ядерном терроризме, который творит режим [президента Украины Владимира] Зеленского. И начали обращаться к господину [главе МАГАТЭ Рафаэлю] Гросси и членам миссии с требованиями, с просьбами обеспечить безопасность их работы», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 02.09.2022
Массовые беспорядки могут произойти в 101 стране на фоне экономических проблем — доклад
0
1
11:00 02.09.2022
Деятельность «Гринпис» и WWF в России вызывает вопросы — спецпредставитель президента РФ
0
62
10:32 02.09.2022
Россияне стали тратить на покупки в онлайне в среднем на 12% меньше - исследование
0
103
10:20 02.09.2022
Валютные счета россиян с привязкой к курсу фактически стали рублевыми - ЦБ РФ
0
139
10:05 02.09.2022
ВСУ вечером, после инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС, продолжили обстрел Энергодара — ВГА
0
167
10:00 02.09.2022
Участника штурма Капитолия приговорили к 10 годам тюремного заключения — ТВ
0
146
09:48 02.09.2022
Часть российских отелей могут быть переформатированы в апартаменты и проданы, считают в Сбербанке
0
182
09:38 02.09.2022
Обвала цен на квартиры в новостройках в России не будет, считают в Сбербанке
0
198
09:32 02.09.2022
В Литве русский язык как второй иностранный выбирают 75% учащихся
0
188
09:20 02.09.2022
В Аргентине пытались убить вице-президента страны
0
197

Возврат к списку