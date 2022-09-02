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НОВОСТИ

ЦБ РФ озвучил убытки российских банков в кризис

11:32 02.09.2022 Источник: РБК

На фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 трлн руб., рассказал в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Это первое раскрытие информации о последствиях кризиса для финансовых результатов банков.

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