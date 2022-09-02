12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, но пока не может оценить, случайно или намеренно. Видеофрагмент его выступления перед журналистами опубликован в пятницу в телеграм-канале украинского агентства УНИАН.

«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», — сказал Гросси.