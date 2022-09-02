Крупнейший мемориал советским воинам в Литве демонтируют до 1 ноября — мэрия Вильнюса

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мемориал на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, на Антакальнисском кладбище столицы будет демонтирован до 1 ноября. Об этом в пятницу сообщил столичный муниципалитет.

«Работы по демонтажу планируется выполнить до 1 ноября. До этого горсовету предстоит принять решение о переводе этих объектов в собственность города», — говорится в сообщении.