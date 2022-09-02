ВСУ не прекратили обстреливать Энергодар, но сейчас не бьют по жилому сектору — глава ВГА

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинской армии не прекратили обстреливать Энергодар, однако интенсивность ударов снизилась, удары по жилому сектору не фиксируются. Об этом сообщил в пятницу глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.

«Обстрелы ВСУ не прекратились, однако значительно уменьшилась их интенсивность, а также отсутствуют удары по жилому сектору», — приводятся слова Волги в телеграм-канале ВГА города.