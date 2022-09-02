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НОВОСТИ

Сбер помог разработать магистерскую программу по устойчивому развитию в Высшей школе экономики

12:30 02.09.2022

Новая программа для магистров — «Управление устойчивым развитием компании» — стартовала в Высшей школе бизнеса ВШЭ в партнерстве со Сбером и другими ведущими компаниями страны. В среднесрочной перспективе она даст российской экономике более 200 специалистов. Сбер принимал активное участие в наполнении программы и продолжает совместно с коллегами из ВШЭ работу над академическими кейсами. Руководители профильных направлений в банке вошли в преподавательский состав программы, а ее академический совет возглавила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Как отмечают в ВШЭ, основной движущей силой ESG-проектов на данный момент является государственная политика России. В приоритете – вопросы климатической повестки, ресурсосбережения, переработки отходов, охраны окружающей среды, поддержки персонала и взаимодействия с местными сообществами, развития соответствующей системы корпоративного управления. Соответствие ESG-критериям обеспечивает предприятию доступ к зеленому финансированию и способствует выстраиванию долгосрочных отношений с партнерами.

При этом сегодня все ведущие игроки рынка испытывают тотальный кадровый голод, поскольку отечественная система образования до недавнего времени не готовила ESG-специалистов на системной основе. Инновационная магистерская программа ВШЭ готовит специалистов нового типа, владеющих компетенциями управления устойчивым развитием предприятия в условиях роста значимости ESG-факторов. Система обучения предполагает выбор индивидуальной образовательной траектории, которая поможет студенту получить знания в наиболее важных именно для него областях.

Перечень обязательных дисциплин новой программы включает такие темы, как глобальные вызовы, ресурсы и возможности для устойчивого развития; экономика изменения климата и окружающей среды; управление разнообразием, равенством и инклюзией; ответственное инвестирование и внедрение ESG-факторов; оценка жизненного цикла для ESG-трансформации.

Наряду с теорией магистранты с первых же шагов будут вовлечены в освоение практических навыков в ведущих компаниях России, включая Сбер. Запланированы практические проекты и мастер-классы, которые проведут сотрудники банка, а также стажировки в дирекции по ESG Сбербанка.

«Я благодарна за приглашение возглавить академический совет программы и хочу отметить, что запуск в Школе магистратуры по управлению устойчивым развитием компании – это действительно эпохальное событие, важное для всей страны, – отметила Татьяна Завьялова. – Сегодня перед специалистами в сфере ESG стоят абсолютно новые задачи, для решения которых необходимы люди с системным мышлением. В числе этих задач – создание национальной ESG-инфраструктуры, работа с рынками Азии и Востока, взаимодействие с субъектами РФ как ключевыми участниками ESG-повестки, обеспечение доступной для всех инклюзивной среды и так далее. Уверена, что все эти темы станут предметом профессиональных и академических интересов магистрантов».

«Говоря о карьерной траектории наших магистрантов, я уверена – их ждет отличное будущее, – сказала академический руководитель программы, профессор практики Высшей школы бизнеса ВШЭ Ирина Архипова. – Стратегии устойчивого развития как никогда актуальны для компаний, работающих и в России, и по всему миру. Спрос на таких специалистов, которых начинает готовить наша программа, существенно превышает предложение. Магистрантов, кто справится с предлагаемыми дисциплинами и практическими задачами, ждет успешная профессиональная карьера».

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