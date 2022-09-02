В Москве выявили 6 205 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 205 против 7 242 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 042 552 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 32 против 33 днем ранее, до 45 215. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 918, до 2 815 479.