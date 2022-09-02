Конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению ЕС — глава МИД Венгрии
13:32 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженный конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению Евросоюза (ЕС), а его лидеры не смогли этому помешать. Об этом заявил в пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на саммите «Открытые Балканы» в Белграде.
По его словам, конфликт на Украине, его «экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения — все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза». «Сидя за этим столом мы должны сказать правду, а истина в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности», — отметил Сийярто.
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