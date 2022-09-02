FT рассказала о сроках введения странами G7 лимита цен на нефть и нефтепродукты из РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) намерены поддержать введение предельного лимита цен на нефть из РФ с 5 декабря, подобная мера в отношении российских нефтепродуктов может начать действовать с 5 февраля 2023 года. Об этом в пятницу сообщила газета «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что соответствующее решение будет принято на встрече министров финансов «семерки» 2 сентября. Как указала FT, Европейская комиссия поддержала предложения Группы семи, однако теперь потребуется согласование данного шага странами — членами Евросоюза. При этом для того, чтобы эти меры были эффективными, западным государствам потребуется убедить соблюдать их по меньшей мере треть стран, которые покупают в большом объеме российскую нефть, например Индию, добавило издание.