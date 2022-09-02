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Подлодки станут главной ударной силой ВМС Британии в военных конфликтах — глава Минобороны

14:32 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подводный флот в будущем должен стать главной ударной силой британских ВМС с учетом развития технологий слежения и вооружений дальнего радиуса действия. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который поручил командованию Королевских военно-морских сил рассмотреть перспективы развития ВМС.

«Подобное исследование позволит определить, каким должно быть правильное соотношение между потенциалами надводного и подводного флотов в будущем», — приводит в пятницу слова главы Минобороны газета «Дейли телеграф».

«Противник не обладает профессиональными знаниями и практическими навыками [наших специалистов], и [субмарины] вполне могут стать решающим фактором в будущих конфликтах», — полагает Уоллес. «Преграды для [действий] наземных, воздушных и надводных вооружений огромны», — отметил министр. Но подлодки даже в самых сложных условиях могут, по его словам, оставаться незамеченными.

Как сказал изданию источник в Минобороны, «конфликт на Украине указывает на то, что дальность поражения ракетным оружием, возможности систем наблюдения из космоса и на самолетах теперь таковы, что даже надводные корабли, все еще находящиеся в гавани, могут быть уничтожены». «Великобритания и ее союзники по-прежнему имеют значительное технологическое преимущество [в области подводного флота], приобретенное за десятилетия специализации», — добавил он.

В среду была принята на вооружение британских ВМС атомная подводная лодка новейшего типа Astute («Эстьют») HMS Anson («Энсон»). Субмарина стала пятой атомной подлодкой типа Astute, которую построила британская оборонная компания BAE Systems («БАЕ системз»). Первая из них — HMS Astute — была введена в строй в 2010 году. Впоследствии в состав ВМС Великобритании также вошли HMS Ambush («Эмбуш») в 2013 году, Artful («Артфул») в 2016 году и Audacious («Одейшес») в 2020 году.

Всего к 2026 году в королевстве рассчитывают построить семь атомных подлодок этого типа, которые придут на смену субмаринам типа Trafalgar («Трафальгар»), построенным преимущественно в 1980-е годы. В настоящее время лишь одна атомная подлодка Trafalgar — HMS Triumph («Триумф») — остается на вооружении королевских ВМС.

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