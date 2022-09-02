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Газа из РФ «просто не будет» в Европе в случае введения ЕС потолка цен на него — Медведев

15:32 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российского газа «просто не будет» в Европе в случае введения Евросоюзом потолка цен на него. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к введению потолка цен на российский трубопроводный газ.

«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — предупредил Медведев.

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