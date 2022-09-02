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ВС РФ сбили два Су-25 ВСУ и истребитель МиГ-29, переоборудованный для ракет США HARM

16:00 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России в Херсонской области сбили два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения ракет США HARM. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM», — проинформировал он.

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