Токаев освободил Аскара Умарова от должности главы министерства информации Казахстана

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в пятницу Аскара Умарова от должности министра информации и общественного развития. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Умаров Аскар Куанышевич освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан», — говорится в сообщении. Он назначен директором Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана.

Умаров родился в 1976 году в Алма-Ате, окончил университет «Туран» по специальности международные экономические отношения. На посту министра находился с января нынешнего года. С августа 2021 года занимал должность заместителя главы данного ведомства. До этого — с января 2020 года — был председателем правления международного агентства Казинформ, а в 2017–2020 гг. занимал должность его генерального директора.

В январе 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка назначенного на пост министра информации Умарова. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда же отметил, что Москва будет судить о главе ведомства по его высказываниям на новом посту, а не по прежним «неловким» словам.

Сам Умаров в связи с соответствующими публикациями СМИ в январе заявил, что не является тем, кем его «пытаются представить», и на предыдущих должностях «старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами».

В пятницу на должность министра информации и общественного развития Казахстана президент назначил 48-летнего Дархана Кадырали, который ранее занимал пост председателя правления АО «Республиканская газета „Егемен Казахстан“ („Независимый Казахстан“).