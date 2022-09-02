G7 заявила о намерении ввести потолок цен на российскую нефть — заявление

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры финансов стран Группы семи (G7) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть, для чего они хотят создать «широкую международную коалицию» и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу в Берлине по итогам заседания министров финансов G7.