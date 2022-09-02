Продажа Сбером дочки в Казахстане была логичной и ожидаемой – эксперты

16:56

Продажа Сбером своего дочернего банка в Казахстане можно оценить как логичный и ожидаемый шаг, считают эксперты.

Главный аналитик «РегБлок», кандидат экономических наук Анна Авакимян полагает, что в текущих условиях для такого банка как Сбер сохранение широкой сети дочерних банков за рубежом имеет финансовые и операционные риски. «Со стратегических позиций, Сберу целесообразно сосредоточиться сейчас на развитии внутренней экосистемы», – отметила она «Газете.Ru».

«После наложения на «Сбер» жестких западных санкций у его дочерней компании в Казахстане (как, впрочем, и у других зарубежных «дочек») возникли значительные сложности с осуществлением операций. Казахстанская «дочка» столкнулась с сильным оттоком вкладчиков, была вынуждена продать часть кредитного портфеля. В таких условиях ее продажа выглядит вполне логичной», – прокомментировал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.