Концентрируясь на основном рынке, Сбер принял оптимальное решение – эксперт

17:01

Сбербанк достаточно быстро и на выгодных для себя условиях осуществил сделку по продаже своего дочернего банка в Казахстане. Об этом сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Понятно, что деятельность за рубежом на данный момент затруднительна, если принять во внимание санкционные риски и в отношении Сбера, и в отношении его «дочек» в странах СНГ», – отметил он. По его словам, концентрация на основном рынке позволит Сберу получать наивысшую маржу. «Возможно, это временное решение, которое будет пересмотрено в некой долгосрочной перспективе, но пока, наверное, Сбер выбрал наиболее оптимальный подход», – считает эксперт.