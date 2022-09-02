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США отделяет тончайшая грань от превращения в сторону конфликта на Украине — Рябков

17:00 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грань для превращения США в сторону конфликта в ситуации на Украине очень тонкая, если Вашингтон ее перейдет, последствия будут тяжелые. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку [оружием] и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать в полном смысле стороной конфликта. Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, — она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив ее, все останется как есть. Нет, Россия в состоянии в полном объеме защитить свои интересы и обеспечить их надежнейшим образом, так же как и цели, стоящие перед СВО (специальной военной операции — прим. ТАСС), будут достигнуты в полном масштабе», — сказал он.

Рябков также подчеркнул, что «последствия от происходящего будут тяжелыми».

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