0
0
0
НОВОСТИ

Восемь человек погибли, около 40 ранены при ДТП с автобусом у египетского Суэца — СМИ

17:12 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек погибли и около 40 получили ранения в результате аварии, произошедшей в пятницу с туристическим автобусом близ египетского города Суэц, расположенного на северо-востоке страны. Об этом сообщила газета «Аль-Ахрам».

По ее информации, автобус, в котором находились граждане Египта, перевернулся на дороге, соединяющей Суэц с одной из наиболее популярных среди местных жителей зоной отдыха на Красном море — Айн-Сохна. По данным египетских медслужб, ранения получили 38 человек, из них 14 находятся в критическом состоянии.

На место происшествия были направлены десятки машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в центральную больницу Суэца. В этом медучреждении объявлена чрезвычайная ситуация, все врачи мобилизованы для оказания экстренной помощи пострадавшим.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:01 02.09.2022
Концентрируясь на основном рынке, Сбер принял оптимальное решение – эксперт
0
61
17:00 02.09.2022
США отделяет тончайшая грань от превращения в сторону конфликта на Украине — Рябков
0
43
16:56 02.09.2022
Продажа Сбером дочки в Казахстане была логичной и ожидаемой – эксперты
0
58
16:32 02.09.2022
Токаев освободил Аскара Умарова от должности главы министерства информации Казахстана
0
111
16:15 02.09.2022
G7 заявила о намерении ввести потолок цен на российскую нефть — заявление
0
128
16:08 02.09.2022
"Московскую электронную школу" начнут использовать во всех школах России
0
133
16:00 02.09.2022
ВС РФ сбили два Су-25 ВСУ и истребитель МиГ-29, переоборудованный для ракет США HARM
0
149
15:32 02.09.2022
Газа из РФ «просто не будет» в Европе в случае введения ЕС потолка цен на него — Медведев
0
185
15:15 02.09.2022
Сервисы «Гостеха» разместятся на мощностях Центра обработки данных Сбера в Балакове
0
210
15:12 02.09.2022
Большинство венгров не поддерживают санкции ЕС против России — опрос
0
227

Возврат к списку