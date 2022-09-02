Восемь человек погибли, около 40 ранены при ДТП с автобусом у египетского Суэца — СМИ
17:12 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере восемь человек погибли и около 40 получили ранения в результате аварии, произошедшей в пятницу с туристическим автобусом близ египетского города Суэц, расположенного на северо-востоке страны. Об этом сообщила газета «Аль-Ахрам».
По ее информации, автобус, в котором находились граждане Египта, перевернулся на дороге, соединяющей Суэц с одной из наиболее популярных среди местных жителей зоной отдыха на Красном море — Айн-Сохна. По данным египетских медслужб, ранения получили 38 человек, из них 14 находятся в критическом состоянии.
На место происшествия были направлены десятки машин скорой помощи, пострадавшие доставлены в центральную больницу Суэца. В этом медучреждении объявлена чрезвычайная ситуация, все врачи мобилизованы для оказания экстренной помощи пострадавшим.
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