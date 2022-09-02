Дочерняя компания Сбера разработала технологию, в 4 раза ускоряющую обучение нейросетей в АПК
17:30 02.09.2022
Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies), которая занимается разработкой систем с искусственным интеллектом для транспорта и агропромышленного комплекса, разработала технологию ускоренного обучения нейросетей, позволяющую в четыре раза быстрее внедрять системы автономного управления в работу аграриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Компания производит Cognitive Agro Pilot – систему автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. Новый подход «позволил одновременно в рамках одной сети решать сразу несколько различных задач, тем самым сократить до четырех раз время обработки данных и вычислительные ресурсы, значительно экономить трудозатраты, а также расширить границы его применимости», сказал собеседник агентства.
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