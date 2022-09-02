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НОВОСТИ

На Запорожской АЭС вновь заработал пятый энергоблок — ВГА Энергодара

17:40 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятый энергоблок Запорожской АЭС снова поставляет электричество. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

«Да, заработал», — ответил собеседник агентства на вопрос о возобновлении работы пятого энергоблока ЗАЭС.

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