На Запорожской АЭС вновь заработал пятый энергоблок — ВГА Энергодара
17:40 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятый энергоблок Запорожской АЭС снова поставляет электричество. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.
«Да, заработал», — ответил собеседник агентства на вопрос о возобновлении работы пятого энергоблока ЗАЭС.
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