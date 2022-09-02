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В Киеве книге на русском языке отправляют на переработку на макулатуру

18:20 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сорок восемь тысяч книг на русском языке отправили на переработку на макулатуру в Киеве. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городского совета Киева.

«В течение 1,5 месяца к сбору российских печатных изданий присоединились более 1 700 жителей, которые несли нам книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненные книгами авто, отправляли на такси или отправляли их по почте. В общей сложности было собрано ориентировочно 48 тыс. книг, а это почти 25 тонн макулатуры, которую уже отвезли на переработку», — говорится в сообщении. В горсовете добавили, что полученные от реализации макулатуры средства будут направлены на нужды украинской армии.

В пресс-службе отметили, что коммунальное предприятие в Киеве «Городской магазин» призвал жителей города «приобщаться и приносить книги, которым уже не место в домашних библиотеках». Там добавили, что каждому, кто принесет и сдаст российскую книгу, будет предоставлена скидка 10% на покупку новых книг.

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