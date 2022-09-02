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Политолог: 60% москвичей планируют голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

18:33 02.09.2022

В ходе предстоящих 9-11 сентября выборов большинство избирателей планируют голосовать в онлайн-формате.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, данные исследования с опросом 2000 респондентов, проведенного 28-29 августа, свидетельствуют, что две трети москвичей допускают для себя выборы в системе дистанционного электронного голосования. В ходе круглого стола Фонда развития гражданского общества обсуждались ход избирательной кампании и её перспективы. При этом, как заявил политический аналитик Александр Асафов, результаты ДЭГ будут значительно отличаться между политическими партиями из-за их позиции относительно электронного голосования.

"Если посмотреть на цифры, количество людей, пользующихся городскими и федеральными электронными сервисами, которые показывают готовность голосовать электронно, то их готовность голосовать за «Единую Россию» значительно выше, чем тех людей, которые в этом формате будут голосовать за другие политические силы, в том числе призывающие не голосовать электронно», - отметил Асафов.

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