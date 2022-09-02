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"Газпром" вынужден полностью остановить прокачку по "Северному потоку"

19:50 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» в ходе работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружил повреждения, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу, говорится в заявлении холдинга.

При проведении работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, «Газпром» обнаружил утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления, отметил «Газпром».

«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод „Северный поток“ полностью остановлен», — сообщил российский холдинг.

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