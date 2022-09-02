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НОВОСТИ

Главный приз ММКФ получила иранская картина

20:35 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Картина иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности», затрагивающая тему связи с корнями и иммиграции, получила главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия», передает корр. ТАСС.

«Победил, как всегда, профессионализм и смелость, поэтому главный приз за лучший фильм „Без предварительной договоренности“, режиссер Бехруз Шоайби, Иран», — объявил председатель жюри ММКФ, актер Евгений Миронов на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

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