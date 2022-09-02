Андрей Макаревич включен в реестр физлиц-иноагентов
21:53 02.09.2022 Источник: Интерфакс
Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.
По данным министерства, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины. Кроме этого, иноагентами признаны политолог Федор Крашенинников и сын основателя компании "Билайн" Дмитрия Зимина Борис Зимин.
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