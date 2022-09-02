0
0
2
НОВОСТИ

Андрей Макаревич включен в реестр физлиц-иноагентов

21:53 02.09.2022 Источник: Интерфакс

Минюст РФ включил в реестр физических лиц-иностранных агентов шесть человек, в том числе музыканта Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона и его российскую коллегу Катерину Гордееву, а также соратника Алексея Навального Ивана Жданова.

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

По данным министерства, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины. Кроме этого, иноагентами признаны политолог Федор Крашенинников и сын основателя компании "Билайн" Дмитрия Зимина Борис Зимин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:35 02.09.2022
Главный приз ММКФ получила иранская картина
0
153
19:50 02.09.2022
"Газпром" вынужден полностью остановить прокачку по "Северному потоку"
0
275
18:33 02.09.2022
Политолог: 60% москвичей планируют голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября
0
276
18:20 02.09.2022
В Киеве книги на русском языке отправляют на переработку на макулатуру
0
342
17:40 02.09.2022
На Запорожской АЭС вновь заработал пятый энергоблок — ВГА Энергодара
0
335
17:30 02.09.2022
Дочерняя компания Сбера разработала технологию, в 4 раза ускоряющую обучение нейросетей в АПК
0
326
17:12 02.09.2022
Восемь человек погибли, около 40 ранены при ДТП с автобусом у египетского Суэца — СМИ
0
339
17:01 02.09.2022
Концентрируясь на основном рынке, Сбер принял оптимальное решение – эксперт
0
353
17:00 02.09.2022
США отделяет тончайшая грань от превращения в сторону конфликта на Украине — Рябков
0
440
16:56 02.09.2022
Продажа Сбером дочки в Казахстане была логичной и ожидаемой – эксперты
0
342

Возврат к списку