Глава МАГАТЭ собирается представить своей доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделе
22:10 02.09.2022 Источник: Интерфакс
Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем в четверг. Часть делегации, в том числе Гросси, вечером того же дня покинули город.
НОВОСТИ
- 23:00 02.09.2022
- В Siemens считают, что технических причин для остановки "Северного потока" нет
- 22:30 02.09.2022
- Гросси: Мы смогли увидеть дыры в стенах и повреждения из-за обстрелов ЗАЭС
- 21:53 02.09.2022
- Андрей Макаревич включен в реестр физлиц-иноагентов
- 20:35 02.09.2022
- Главный приз ММКФ получила иранская картина
- 19:50 02.09.2022
- "Газпром" вынужден полностью остановить прокачку по "Северному потоку"
- 18:33 02.09.2022
- Политолог: 60% москвичей планируют голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября
- 18:20 02.09.2022
- В Киеве книги на русском языке отправляют на переработку на макулатуру
- 17:40 02.09.2022
- На Запорожской АЭС вновь заработал пятый энергоблок — ВГА Энергодара
- 17:30 02.09.2022
- Дочерняя компания Сбера разработала технологию, в 4 раза ускоряющую обучение нейросетей в АПК
- 17:12 02.09.2022
- Восемь человек погибли, около 40 ранены при ДТП с автобусом у египетского Суэца — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать