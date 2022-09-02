Глава МАГАТЭ собирается представить своей доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделе

22:10 Источник: Интерфакс

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в пятницу, что предоставит доклад по итогам визита на ЗАЭС Совету управляющих МАГАТЭ на следующей неделе."Я надеюсь, что мы предоставим доклад на следующей неделе, когда у нас будет больше информации по ситуации", - сказал Гросси.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем в четверг. Часть делегации, в том числе Гросси, вечером того же дня покинули город.