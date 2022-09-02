Гросси: Мы смогли увидеть дыры в стенах и повреждения из-за обстрелов ЗАЭС

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительная часть систем, отвечающих за обеспечение безопасности на Запорожской АЭС, функционирует относительно хорошо. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене.

«Большинство систем безопасности работает относительно хорошо, но имели место перебои. Некоторые из них были связаны с физическим повреждением кабелей, некоторых соединений, а также определенных систем, которые еще не окончательно восстановлены», — сказал он.

«Я и моя команда смогли увидеть дыры в стенах и повреждения из-за обстрелов. Это означает, что физическая целостность объекта была нарушена не единожды, а несколько раз», — подчеркнул глава МАГАТЭ.