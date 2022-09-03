Spiegel утверждает, что только 13 из 63 судов, вышедших с Украины, перевозили пшеницу
08:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только 13 из 63 грузовых судов, которые по состоянию на четверг покинули порты Украины, перевозили пшеницу. С таким утверждением в пятницу выступил германский журнал «Шпигель».
По его информации, остальные суда в основном перевозили кукурузу, которая в подавляющем большинстве случаев используется в качестве корма для животных или для производства биотоплива. Дюжина судов, как пишет издание, была загружена продуктами из сои или подсолнечника, которые также в основном используются для кормления скота.
22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. В частности, благодаря заключенному Россией и ООН меморандуму международное сообщество подключилось к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту указанных товаров. Еще один документ утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. На основе соглашения между РФ, Турцией, Украиной и ООН был создан координационный центр, который обеспечивает досмотр судов с зерном, а также пресекает провокации и препятствует контрабанде оружия.
С 1 августа объем экспорта продовольствия с Украины в рамках договоренностей по Черному морю превысил 1 млн тонн. Задача ООН — выйти на объем экспорта в размере 2-5 млн тонн продовольствия в месяц. В общей сложности, согласно списку Совместного координационного центра в Стамбуле, как указывает «Шпигель», с момента вступления соглашения в силу было отправлено более 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур. Приоритет фуража также объясняется тем, что в начале событий на Украине в конце февраля в оборот было взято меньше пшеницы, а кукуруза, собранная осенью, так и осталась лежать.
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