В Энергодаре раздались пять мощных взрывов

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять сильных взрывов прогремели в субботу в Энергодаре, передает корр. ТАСС.

«Сложно точно сказать, сработало ПВО или был удар артиллерией. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — сказал ТАСС лидер движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.