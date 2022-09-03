Рост стоимости жизни может заставить Австрию снять санкции против РФ - Die Welt

08:50 Источник: Известия

Австрийское правительство начинает склоняться в сторону отказа от санкций против РФ на фоне роста стоимости жизни. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщило издание Die Welt.

«В Австрии больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой этот тренд может усилиться», — говорится в публикации.

Приближающиеся холода и резкий скачок цен на электроэнергию вносят свои коррективы в позицию австрийцев и официальной Вены, подчеркивает «Газета.Ru». Так, по данным опросов, около 40% населения выступает против ограничительной политики Запада.

Вместе с тем растет популярность крайне правой Партии свободы, которая призывает к сохранению диалога с Россией и демонстрирует позитивное отношение к президенту Владимиру Путину. Известия