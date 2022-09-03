Попытка украинского десанта высадиться в районе Энергодара сорвана — Рогов
09:00 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить в субботу десант с лодок в районе Энергодара сорвана. Об этом заявил ТАСС лидер движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — сказал он.
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