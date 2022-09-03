0
0
158
НОВОСТИ

Попытка украинского десанта высадиться в районе Энергодара сорвана — Рогов

09:00 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить в субботу десант с лодок в районе Энергодара сорвана. Об этом заявил ТАСС лидер движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 03.09.2022
Подорожание электроэнергии может вызвать остановку 60% британских заводов - Bloomberg
0
54
09:30 03.09.2022
Движение судов в Босфоре остановлено из-за поломки шедшего на Украину сухогруза
0
101
08:50 03.09.2022
Рост стоимости жизни может заставить Австрию снять санкции против РФ - Die Welt
0
177
08:40 03.09.2022
В Энергодаре раздались пять мощных взрывов
0
209
08:30 03.09.2022
Spiegel утверждает, что только 13 из 63 судов, вышедших с Украины, перевозили пшеницу
0
222
23:00 02.09.2022
В Siemens считают, что технических причин для остановки "Северного потока" нет
0
797
22:30 02.09.2022
Гросси: Мы смогли увидеть дыры в стенах и повреждения из-за обстрелов ЗАЭС
0
777
22:10 02.09.2022
Глава МАГАТЭ собирается представить своей доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделе
0
631
21:53 02.09.2022
Андрей Макаревич включен в реестр физлиц-иноагентов
0
742
20:35 02.09.2022
Главный приз ММКФ получила иранская картина
0
650

Возврат к списку