Движение судов в Босфоре остановлено из-за поломки шедшего на Украину сухогруза

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за неисправности сухогруза, следовавшего на Украину. Об этом сообщает в субботу Анатолийское агентство со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

В сообщении отмечается, что 107-метровый сухогруз Briza бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки. На место происшествия направили два буксира. Благодаря усилиям береговой охраны сухогруз удалось пришвартовать в районе Ахыркапы, отмечает агентство.

В четверг пролив был заблокирован после того, как сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с 3 тыс. тонн кукурузы, сел на мель. В пятницу движение было восстановлено. Судно отбуксировали в район Ахыркапы, где оно встало на якорь. По предварительным данным, авария произошла из-за поломки рулевого механизма. В результате инцидента никто не пострадал.