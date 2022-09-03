Военные ВВО на учениях «Восток-2022» предотвратили высадку десанта «противника» на Курилы
11:00 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) выполнили задачи по организации и ведению противодесантной обороны островов Курильской гряды в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
«С началом СКШУ подразделения армейского корпуса, дислоцированные на островах Кунашир и Итуруп, были подняты по тревоге и совершили марши на штатной технике на полигоны Горячие ключи и Лагунное, где приступили к организации противодесантной обороны островов с применением беспилотной авиации и средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ходе учений расчеты гаубичных артиллерийских орудий «Гиацинт» выполнили пристрелочный залп по предполагаемому месту высадки десанта условного противника. Затем после получения координат от расчетов БПЛА была проведена корректировка огня, благодаря чему «артиллеристы ВВО нанесли прицельный огневой удар по целям, обозначающим живую силу и технику условного противника, после чего завершили его уничтожение с использованием стрелкового вооружения».
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