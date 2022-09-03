Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым — АФП

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу прибудет в Москву, чтобы почтить память первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на правительство Венгрии.

По его данным, Орбан будет присутствовать на церемонии в составе венгерской делегации.