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Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым — АФП

10:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу прибудет в Москву, чтобы почтить память первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на правительство Венгрии.

По его данным, Орбан будет присутствовать на церемонии в составе венгерской делегации.

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комментарии(1)

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Амир 11:07 03.09.2022

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