В России за сутки выявили 51 699 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 51 699 против 50 952 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 9 марта, когда зафиксировали 58 675 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 681 381 случай заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 92 против 91 днем ранее, до 384 624. Количество случаев выздоровления за сутки составило 38 380 против 37 012 днем ранее, общее число увеличилось до 18 710 966.