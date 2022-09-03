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Трое туристов погибли, четверо пострадали на Камчатке

12:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое туристов погибли, еще четверо пострадали при восхождении на вулкан на Камчатке. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

«Пострадало четверо туристов, трое погибших. В районе облачно. Вертолет спасателей прибыл в поселок Ключи», — сообщил Бондаренко.

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