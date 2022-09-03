Трое туристов погибли, четверо пострадали на Камчатке
12:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое туристов погибли, еще четверо пострадали при восхождении на вулкан на Камчатке. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.
«Пострадало четверо туристов, трое погибших. В районе облачно. Вертолет спасателей прибыл в поселок Ключи», — сообщил Бондаренко.
НОВОСТИ
- 13:00 03.09.2022
- Англосаксонские попытки развалить РФ опасны, их нельзя недооценивать — Медведев
- 12:00 03.09.2022
- В России за сутки выявили 51 699 случаев заражения коронавирусом
- 11:41 03.09.2022
- Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября
- 11:30 03.09.2022
- Неизвестный пытался поджечь отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС
- 11:30 03.09.2022
- Китай и Россия еще глубже осознали важность поддержки друг друга — глава МИД КНР
- 11:00 03.09.2022
- Военные ВВО на учениях «Восток-2022» предотвратили высадку десанта «противника» на Курилы
- 10:30 03.09.2022
- Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым — АФП
- 10:00 03.09.2022
- Подорожание электроэнергии может вызвать остановку 60% британских заводов - Bloomberg
- 09:30 03.09.2022
- Движение судов в Босфоре остановлено из-за поломки шедшего на Украину сухогруза
- 09:00 03.09.2022
- Попытка украинского десанта высадиться в районе Энергодара сорвана — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать