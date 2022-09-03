Англосаксонские попытки развалить РФ опасны, их нельзя недооценивать — Медведев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Англосаксонские попытки развалить Россию крайне опасны, их нельзя недооценивать, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На Западе считают, что «надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине», отметил он. «Сделать все, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далеком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля», — написал Медведев в субботу в своем телеграм-канале.

«Понятно, что все это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать», — подчеркнул политик.