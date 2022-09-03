Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено — ВГА Энергодара

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снабжение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, с Запорожской АЭС приостановлено из-за технических сложностей. Об этом в субботу сообщила в своем телеграм-канале военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара.

«Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях. <…> Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — говорится в сообщении.