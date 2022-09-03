У границ РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий — Минобороны России

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 биолабораторий, которые контролируются Пентагоном, находятся в непосредственной близости к границам России. Об этом сообщил в субботу начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира», — заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, деятельность этих лабораторий сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для региона инфекционных заболеваний.