Регулятор ФРГ не исключил ухудшения ситуации с газоснабжением Германии
18:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) утверждает, что газоснабжение Германии, несмотря на остановку «Северного потока», осуществляется в стабильном режиме, но ситуация может ухудшиться; уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) составляет 84,53%. Об этом говорится в опубликованном в субботу ежедневном отчете ведомства.
«Ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения, однако газоснабжение в Германии в настоящий момент осуществляется стабильно. Безопасность снабжения сейчас обеспечена», — говорится в документе.
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