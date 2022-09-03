Регулятор ФРГ не исключил ухудшения ситуации с газоснабжением Германии

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) утверждает, что газоснабжение Германии, несмотря на остановку «Северного потока», осуществляется в стабильном режиме, но ситуация может ухудшиться; уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) составляет 84,53%. Об этом говорится в опубликованном в субботу ежедневном отчете ведомства.

«Ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения, однако газоснабжение в Германии в настоящий момент осуществляется стабильно. Безопасность снабжения сейчас обеспечена», — говорится в документе.